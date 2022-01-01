Елена Синица В Турцию из Перми начала летать ещё одна авиакомпания Southwind Airlines будет совершать рейсы по средам и субботам Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Из Перми в Анаталью (Турция) начала летать авиакомпания Southwind Airlines. Об этом сообщает пресс-служба пермского аэропорта.

Первый рейс состоялся 13 августа, борт вылетел в Турцию со стопроцентной загрузкой.





Airbus A321 авиакомпании Southwind Airlines будет выполнять рейсы по маршруту Анталья—Пермь—Анталья по средам и субботам.





В настоящее время из Перми в Анталью ежедневно по одному рейсу выполняют самолёты авиакомпании Anadolujet («дочка» Turkish airlines). Полётная программа рассчитана до 31 октября.

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