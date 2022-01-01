Мария Сыропятова В Перми для строительства Мотовилихинского шоссе под изъятие попали ещё 14 земельных участков Они расположены в двух кооперативах м/р Костарева Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Под изъятие и выкуп в краевую собственность попали земельные участки в долине р. Ива (между пермскими м/р Садовый и Висим). Согласно постановлению краевого правительства № 280-рп, речь идёт о 14 участках в садоводческих кооперативах № 1 и 87 в м/р Костарева. Эти земельные участки изымаются в дополнение к 110, распоряжение о которых вышло в декабре 2021 года.

Причина изъятия — необходимость расширения территории под улично-дорожную сеть для строительства автомобильной трассы ТР-53 («мотовилихинское шоссе»), связывающей м/р Садовый, Висим и Вышку II.

В частности, в данном месте будет возводиться новый участок ул. Уинской, мост через Иву, а также съезды с транспортной развязкой на пересечении улиц Уинской и Старцева. Протяжённость участка составит 1,1 км.

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