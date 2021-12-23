Мария Сыропятова На выкуп недвижимости у собственников для строительства новой трассы в Перми потратят 159,1 млн рублей Изъятие и выкуп планируют завершить к концу 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стоимость изъятия и выкупа земельных участков и другой недвижимости у частных собственников для продления ул. Уинской в Перми оценена в 159,1 млн руб. Об этом сообщили в краевом минтрансе.

Распоряжение подписано 23 декабря 2021 года.

Общая площадь земельных участков, попавших под выкуп, — 36,1 тыс. кв. м. Изъятие необходимо для строительства нового участка ул. Уинской, моста через реку Иву, а также для обустройства съездов с транспортной развязкой на пересечении улиц Уинской и Старцева. Протяжённость этого участка составит 1,1 км.

Это первый этап строительства автодороги «Переход Старцева — проспект Октябрят — Целинная», которая должна улучшить транспортную доступность микрорайона Висим.

В краевом минтрансе отмечают, что стоимость изъятия может измениться. «На каждый изымаемый участок будет составлен оценочный отчёт. Затем каждый отчёт должен пройти экспертизу, после чего стоимость изъятия будет скорректирована», — пояснили в ведомстве.

Всего под изъятие и выкуп для строительства нового участка ул. Уинской от ул. Юрша до ул. Грибоедова попали 110 земельных участков. На некоторых расположены здания и строения, некоторые изымают частично.

В основном это земли индивидуальной жилищной застройки в микрорайоне Костарево, а также под садоводство и огородничество. Также под изъятие и выкуп попало здание автоцентра с земельным участком на ул. Старцева, 11а и участки на ул. Старцева, 7 и ул. Уинской, 46.

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