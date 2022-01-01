Елена Синица Днём 15 августа температура воздуха не превысит 23° Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

В понедельник, 15 августа, в Пермском крае ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает краевое МЧС.

Днём ожидается ветер до 5-10 м/с. Температура воздуха составит 18-23°.





Ранее также сообщалось, что 15 августа на территории Пермского края сохранится высокая пожарная опасность. В МЧС рекомендовали соблюдать осторожность при обращении с огнём.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.