Елена Синица
Днём 15 августа температура воздуха не превысит 23°
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков
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В понедельник, 15 августа, в Пермском крае ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает краевое МЧС.
Днём ожидается ветер до 5-10 м/с. Температура воздуха составит 18-23°.
Ранее также сообщалось, что 15 августа на территории Пермского края сохранится высокая пожарная опасность. В МЧС рекомендовали соблюдать осторожность при обращении с огнём.
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