В Пермском крае 14-15 августа ожидается высокая пожарная опасность В МЧС рекомендовали соблюдать осторожность при обращении с огнём Поделиться Твитнуть

По данным Пермского ЦГМС, на территории Прикамья 14-15 августа в связи с установившейся сухой, тёплой и ветреной погодой ожидается высокая пожарная опасность (4 класс).

В связи с прогнозируемыми опасными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует строго соблюдать требования пожарной безопасности: быть предельно аккуратными при разведении костров, топки печей в бань, при разведении открытого огня в парках и на сельхозугодьях.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, сообщить по тел. 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.

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