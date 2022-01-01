Елена Синица В Перми ищут подрядчика для строительства третьего этапа ул. Строителей Максимальная цена контракта — 5,47 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Объявлен конкурс по поиску подрядчика для строительства третьего этапа ул. Строителей в Перми. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Согласно данным закупки, речь идёт об участке от примыкания ул. Папанинцев, ул. Барамзиной и 2-й Шоссейной до площади Гайдара.





Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 5,47 млрд руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 августа.





В мае на проект третьего этапа строительства было получено положительное заключение. На этом этапе подрядчик построит дорогу и путепровод эстакадного типа с подпорными стенками над ул. Локомотивной.

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