Елена Синица На проект строительства третьего этапа ул. Строителей получено положительное заключение госэкспертизы Выполнение работ оценивается в 5,2 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Получено положительное заключение на проект третьего этапа строительства ул. Строителей в Перми. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевое правительство.

Поясняется, что речь идёт об участке от ул. Папанинцев до площади Гайдара. Теперь начнётся подготовка документации для объявления торгов на строительно-монтажные работы. Планируется, что они пройдут в третьем квартале года.





На этом этапе подрядчик построит дорогу и путепровод эстакадного типа с подпорными стенками над ул. Локомотивной. Протяжённость объекта — 1,45 км.





Кроме этого, вдоль улицы планируется установить шумозащитные экраны, тротуары, велодорожки, места отдыха, освещение, газоны и автобусные остановки. Работы оцениваются в 5,2 млрд руб.

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