Андрей Стрельцов «Молот» не сумел взять реванш у «Ижстали» Клуб из Удмуртии вновь оказался сильнее пермской хоккейной дружины Поделиться Твитнуть

Фото ХК Молот-Прикамье

Второй поединок, проведенный «молотобойцами» против клуба из Ижевска в субботу завершился вновь неудачно для пермской команды.

Если в первом контрольном поединке, состоявшемся в пятницу, гости праздновали победу со счётом 3:1, то на этот раз им удалось забить на один гол больше. Единственную ответную шайбу в ворота соперников у пермяков провёл Александр Игошев в третьем периоде.

Таким образом после трёх контрольных встреч в межсезонке «Молот» не имеет в активе побед. Впереди у подопечных Альберта Логинова участие в «Кубке Прикамья».





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