Андрей Стрельцов Пермский «Молот» уступил «Ижстали» Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Хоккеисты «Молота» продолжают готовиться к новому сезону. После игры в Ярославле, где пермский клуб уступил хоккеистам «Локомотива», подопечные Альберта Логинова дома сыграли с «Ижсталью».

Игра завершилась победой гостей со счетом 3:1. Первый период матча завершился победой клуба из Ижевска 1:0, во втором Денис Цыганов сравнял результат, но в итоге победа досталась гостям.

В субботу команды проведут повторный поединок.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.