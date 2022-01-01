Мария Сыропятова «Аэрофлот» получил допуск от Росавиации на авиаперелёты из Перми на египетские курорты Ранее авиаперелёты из Перми в Хургаду и Шарм-эш-Шейх осуществляли две другие авиакомпании Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росавиация выдала допуски авиакомпании «Аэрофлот» на прямые регулярные авиаперелёты из Перми в Хургаду и Шарм-эш-Шейх (Египет). Приказ об этом был подписан 9 августа 2022 года.

В планах «Аэрофлота» осуществлять авиаперелёты на каждый из египетских курортов по семь раз в неделю.





Напомним, весной и летом 2022 года авиаперелёты из Перми в Хургаду и Шарм-эш-Шейх осуществляли авиакомпании «Азур эйр» и Nordwind. Ожидается, что осенью, ближе к старту сезона на египетских курортах (летом там слишком жарко), прямые авиаперелёты из Перми будут возобновлены.

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