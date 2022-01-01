Мария Сыропятова Губернатор Прикамья призвал чиновников направить часть зарплаты жителям Донбасса Сам Дмитрий Махонин перечислит в поддержку людей свой должностной оклад Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В четверг 11 августа на заседании краевого правительства губернатор Прикамья Дмитрий Махонин обратил внимание на опыт предприятий промышленности в регионе, сотрудники которых отправляют часть своих зарплат на поддержку жителей Донбасса.

«Решил свой должностной оклад отправить в поддержку людей, — сообщил членам правительства Дмитрий Махонин. — Предлагаю вам присоединиться к акции и последовать примеру — не моему, а промышленников региона». Губернатор добавил, что решение должно быть добровольным.

Дмитрий Махонин напомнил, что на прошлой неделе из Перми на Донбасс была отправлена очередная партия гуманитарной помощи, школьники ДНР и ЛНР отдыхают в детских лагерях Прикамья. Кроме того, пермские медики начали оказывать помощь на освобождённых территориях.

Напомним, весной руководители администрации губернатора, её подразделений и краевого правительства уже перечисляли часть своего заработка пострадавшим Донбасса.

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