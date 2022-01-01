Члены правительства края перевели часть заработка на помощь пострадавшим в Донбассе На благотворительный счёт поступило 1,9 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Руководители администрации губернатора Пермского края, её подразделений, правительства Прикамья и главы ведомств перечислили часть своего заработка пострадавшим Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Ранее пожертвование сделал глава региона Дмитрий Махонин и призвал чиновников последовать его примеру.

По поручению губернатора 22 февраля был открыт благотворительный счёт для пожертвований. За три недели на него поступило 1,9 млн руб.

К инициативе присоединяются депутаты различных уровней. Так, депутат Госдумы РФ Роман Водянов сообщил, что направил часть своей зарплаты в Ростовский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития.

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