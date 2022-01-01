Мария Сыропятова Минимущества утвердило разрешение на строительство крытого рынка в м/р Вышка 2 Торгово-ярмарочный комплекс планируют построить к концу 2023 года Поделиться Твитнуть

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Краевое минимущества утвердило дополнение разрешённого вида использования земельного участка на перекрёстке улиц Целинной и Евгения Пермяка в пермском микрорайоне Вышка 2 для строительства крытого рынка. Приказ об этом опубликован на сайте ведомства.

На участке в 3,7 тыс. кв. м к 2023 году планируется возвести торгово-ярмарочный комплекс (ТЯК). Он может стать вторым из девяти крытых рынков, которые появятся в ближайшие годы в Перми.

Напомним, типовые проекты внешнего облика объектов были представлены на краевом совете по предпринимательству. Инвестор – компания «Центрстройгрупп» планирует потратить на проект 361 млн руб.

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