Мария Сыропятова Комиссия по ППЗЗ одобрила дополнение зонирования земельного участка под строительство рынка на Вышке II Поделиться Твитнуть

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки (ППЗЗ) одобрила дополнение разрешённого вида использования земельного участка на перекрестке улиц Целинной и ул. Евгения Пермяка в м/р Вышка II для строительства крытого рынка.

С предложением в комиссию обратилась администрация Перми. На участке в 3,7 тыс. кв. м установлена зона обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2).

Напомним, к 2023 году на этом земельном участке планируется возвести новый торгово-ярмарочный комплекс (ТЯК) — один из девяти, которые хотят построить по региональному приоритетному инвестпроекту.

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