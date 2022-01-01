В расходах на сигнализацию Пермского госуниверситета нашли признаки преступления Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

Следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело в отношении не­установленных лиц по признакам мошенничества в особо крупном размере со средствами ПГНИУ. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Речь идёт о деньгах, выделенных на систему автоматической пожарной сигнализации, организации и управления эвакуацией. Ранее проверяющие обнаружили, что система не передаёт сигнал на пульт экстренных служб, и сочли её неработоспособной.

Общий ущерб от нарушений оценивается более чем в 18 млн руб.

В пресс-службе ПГНИУ от комментариев воздержались.

Расходованием средств на системы безопасности вуза следственные органы заинтересовались после массового убийства в кампусе университета в сентябре 2021 года. Тогда жертвами вооружённого студента Тимура Бекмансурова стали шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения, ещё 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что следственные органы СКР возбудили уголовное дело в отношении ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова, первого проректора Павла Блуся, зампредседателя антикоррупционной комиссии Михаила Мухачёва и сотрудницы Росгвардии Натальи Головановой. Им инкриминируется ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц), а Наталье Головановой — ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).

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