Елена Синица В рамках мероприятий «Пермского марафона» выступит группа «Моя Мишель» Также запланирован танцевальный марафон Поделиться Твитнуть

В рамках мероприятий «Пермского марафона» выступит российская музыкальная группа «Моя Мишель». Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин во время прямого эфира 10 августа.

«Вечером для жителей пройдёт концерт, выступит молодёжная группа «Моя Мишель». Считаю, что это довольно интересный коллектив. Приглашаю всех пермяков познакомиться с их творчеством», — сказал он.





Кроме этого, на городской эспланаде запланированы и другие массовые мероприятия. В частности, будет проводиться демонстрация разных видов спорта, а также танцевальный марафон.





Напомним, «Пермский марафон» запланирован на 3-4 сентября. По данным на конец июля, на него зарегистрировалось около 7 тыс. человек из 32 регионов России и из Белоруссии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.