Олеся Максименко В Пермском марафоне примут участие призёры чемпионатов России и мира На спортивное событие зарегистрировались около 7 тыс. любителей бега Поделиться Твитнуть

На Пермский марафон уже зарегистрировались около 7 тыс. человек из 32 регионов России и из Белоруссии, в том числе представители профессионального спорта, призёры чемпионатов страны и мира.

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, в этом году дистанцию в 42 км пробегут легкоатлет, чемпион и рекордсмен России в беге на длинные дистанции Николай Волков, победительница Пермского марафона в 2020 году, бронзовый призёр Чемпионата мира по летнему кроссовому биатлону Луиза Дмитриева.

В марафоне на 21 км примут участие бронзовый призёр Чемпионата Приволжского федерального округа по лёгкой атлетике Мария Резниченко и обладатель Кубка России по лёгкой атлетике Владимир Никитин.

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