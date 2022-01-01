Мария Сыропятова Пермский краевой суд оставил без изменения меру пресечения бывшему депутату Заксобрания Запрет на определённые действия Александру Телепнёву продлён до 7 сентября Поделиться Твитнуть

Александр Телепнёв

Наталья Тимофеева

Пермский краевой суд отказал бывшему депутату Законодательного собрания Пермского края Александру Телепнёву в обжаловании меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Таким образом, до 7 сентября Телепнёву запрещено выходить из дома без разрешения следователя, кроме случаев посещения врача и магазинов, а также утренних и вечерних прогулок. Также ему запрещено пользоваться средствами связи и общаться с фигурантами дела.

До 7 сентября продлён и срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении Александра Телепнёва.

Напомним, ему инкриминируется ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Наказание по данной статье — до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, в ночь на 30 апреля, находясь в пермском баре «Наташа», Телепнёв устроил дебош — стал кидаться в работников и посетителей стульями и другими предметами, в результате чего пострадали бармен и клиент заведения. 20 мая Телепнёв был задержан.

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