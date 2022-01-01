Посольство Узбекистана пригрозило соотечественникам уголовной статьёй за участия в добровольческих батальонах РФ Наказание за наёмничество — до десяти лет лишения свободы Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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Посольство Республики Узбекистан в РФ предостерегает соотечественников от создания добровольческих батальонов и участия в боевых действиях на территории иностранных государств. В дипмиссии отметили, что такие действия являются нарушением закона страны, а лица, их предпринявшие, могут быть привлечены к уголовной ответственности за наёмничество и осуждены на срок до десяти лет лишения свободы.

Напомним, на днях председатель правления региональной общественной организации «Общество центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов призвал этнических узбеков записываться в военное формирование добровольцами для участия в спецоперации на Украине на стороне РФ.

«Наши дети посещают детские садики, учатся в школах и университетах. Мы живём и работаем в России, — отметил он. — Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который кушаем. Предлагаю сформировать добровольческий батальон и назвать его великим именем Амир Тимур».

Посольство предупредило граждан Республики Узбекистан, что к уголовной ответственности будут привлечены все без исключения лица, в отношении которых имеется объективная информация о совершенном противоправном деянии по статье «наёмничество».

Джахонгир Джалолов прокомментировал предостережение посольства. По его словам, обращение было адресовано исключительно гражданам России, узбекам по национальности.

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