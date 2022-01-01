Мария Сыропятова Суд отказал мэрии Перми в признании самовольной постройкой павильона «Евробукет» у ЦУМа Ожидается, что будет возобновлено дело об определении стоимости выкупа недвижимости Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края отказал департаменту земельных отношений администрации Перми в удовлетворении иска о признании павильона по торговле цветами рядом с ЦУМом (пр. Комсомольский, 23) самовольной постройкой. Согласно картотеке суда, решение было принято 9 августа.

Ожидается, что теперь может быть возобновлено другое дело — об оспаривании стоимости выкупа этого объекта у предпринимателя Людмилы Михейчевой. Недавно аналогичное решение было принято в отношении двух павильонов рядом с ЦУМом по адресу пр.Комсомольский, 25.

Напомним, что павильон «Евробукет» попал в перечень объектов под изъятие в муниципальную собственность в 2019 году. Мэрия Перми планирует снести объект и благоустроить территорию.

Первоначально администрация подала иск о принудительном выкупе павильона «Евробукет», так как стороны не сошлись в определении стоимости выкупа. По оценке проведенной по заказу мэрии Перми, земельный участок с павильоном и убытками владельца стоил 53,9 млн руб., а собственник настаивал на сумме в 89 млн руб.

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