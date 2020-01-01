Мария Сыропятова Администрация Перми требует принудительного изъятия земельного участка и павильона у ЦУМа Поделиться Поделиться Твитнуть

Департамент земельных отношений администрации Перми подал иск в Арбитражный суд Пермского края об изъятии земельного участка и торгового павильона по адресу Комсомольский проспект, 23 (салон «Евробукет»). Иск принят к рассмотрению 12 марта.

По данным «Нового компаньона», оспаривается стоимость выкупа имущества предпринимателя. По словам владелицы салона «Евробукет» Людмилы Михейчевой, администрация Перми готова выплатить 53,9 млн руб., в то время Михейчева настаивает на сумме в 89 млн руб.

Напомним, что к 300-летию Перми городские власти приняли решение об изъятии более шести десятков земельных участков в центре города. Среди них и объекты у ЦУМа ( Комсомольский проспект, 23,25, 25а, 27).

Согласно процедуре в случае несогласия предпринимателя с ценой или отсутствия ответа от него в течение трёх месяцев, департамент земельных отношений администрации Перми направляет иск в суд о принудительном изъятии. В рамках судебного разбирательства и проведения судебных экспертиз устанавливается окончательная стоимость выкупа.

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