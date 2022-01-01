Елена Синица Суд по уголовному делу устроившего стрельбу в ПГНИУ Тимура Бекмансурова начнётся 5 сентября «Пермскому стрелку» до 27 октября продлили арест Поделиться Твитнуть

Тимур Бекмансуров

Константин Долгановский

В Пермском краевом суде рассмотрено ходатайство прокуратуры о продлении срока заключения под стражей Тимура Бекмансурова. Обвиняемый в массовом убийстве на территории кампуса ПГНИУ пробудет под арестом до 27 октября. При этом прокурор просил оставить Бекмансурова в СИЗО на полгода.

На заседании 9 августа также впервые присутствовал потерпевший — сотрудник ПГНИУ Александр Суслонов. В рамках общения с журналистами он сообщил, что получил ранение в левое бедро. Сначала ему провели операцию в пермской больнице, затем он был отправлен на лечение в Москву.

Кроме этого, у Бекмансурова сменился адвокат, теперь его интересы представляет Виктор Паньков. В ходе заседания он попросил суд дать 15 дней на ознакомление с материалами дела до его рассмотрения по существу.

Суд учёл просьбу и назначил дату первого заседания по уголовному делу в отношении Тимура Бекмансурова на 5 сентября.

В Пермском краевом суде рассматривается ходатайство прокуратуры о продлении ареста Тимура Бекмансурова

Константин Долгановский

Уголовное дело поступило в Пермский краевой суд в конце июля. Тимуру Бекмансурову предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, в умышленном повреждении имущества общеопасным способом.

Напомним, 20 сентября 2021 года студент первого курса Тимур Бекмансуров пришёл в ПГНИУ с целью массового убийства, произвёл из ружья множественные прицельные выстрелы с близкого расстояния в направлении людей. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. Ещё 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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