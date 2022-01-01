Дело о вооружённом нападении на ПГНИУ рассмотрят в Пермском краевом суде Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Тимура Бекмансурова Поделиться Твитнуть

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Тимура Бекмансурова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно этому документу, поступившему в Генпрокуратуру из СКР 18 июля, Бекмансуров 20 сентября 2021 года, находясь в Пермском государственном национальном исследовательском университета (ПГНИУ) с целью массового убийства, произвёл из ружья множественные прицельные выстрелы с близкого расстояния в направлении людей. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. Ещё 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Кроме того, в результате своих действий, как считает следствие, Бекмансуров умышленно повредил имущество граждан и вуза на общую сумму свыше 370 тыс. руб.

Материалы уголовного дела направлены в Пермский краевой суд для рассмотрения по существу.

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