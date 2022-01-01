Анна Брюханова Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Тимура Бекмансурова В ближайшее время дело "пермского стрелка" передадут в суд Поделиться Твитнуть

В Главном управлении Следственного комитета России завершили расследование в отношении пермского стрелка. Тимур Бекмансуров обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершённом общеопасным способом, из хулиганских побуждений; посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа; умышленном повреждении чужого имущества, совершённом из хулиганских побуждений, общеопасным способом (пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ст. 317, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Следствие установило, что в день трагедии, 20 сентября 2021 года, Бекмансуров зашёл на территорию Пермского университета и открыл стрельбу по людям и автомобилям. Обвиняемый был вооружён гладкоствольным оружием. В результате стрельбы на территории кампуса возникла паника. Порядка 18 человек пытались покинуть место преступления и спастись, в том числе выпрыгивая из окон учебных корпусов. По конечным данным, из-за преступных действий обвиняемого погибли 6 человек, были ранены более 20, ещё 37 лиц получили различные телесные повреждения.

Во время задержания Бекмансуров отказался подчиниться требованиям сотрудника полиции и сложить оружие. Полицейский задержал нападавшего, обезвредив того, при помощи табельного оружия. Позднее младший лейтенант полиции Константин Калинин, который и задержал Бекмансурова, был награждён Орденом Мужества.

Обвинения Тимуру Бекмансурову были предъявлены ещё в октябре 2021 года. И он полностью признал свою вину.

В ходе расследования было проведено свыше 185 осмотров мест происшествий, более 230 судебных экспертиз и допрошено порядка 1130 свидетелей.

В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд.

Ранее «Новый компаньон» писал, что уголовное дело было возбуждено и в отношении сотрудников университета. Ректора ПГНИУ и ещё трёх лиц хотят привлечь к ответственности за халатность и несоблюдение правил безопасности. Во время инцидента со стрелком в университете не сработала СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией). Следствие также установило, что в части помещений университета система даже не устанавливалась, и сотрудникам ПГНИУ было об этом известно.

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