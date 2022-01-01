Обвиняемый в расстреле студентов ПГНИУ Тимур Бекмансуров пожаловался на душ в СИЗО Других жалоб на условия содержания «пермский стрелок» не высказал Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском государственном университете, пожаловался на душ в следственном изоляторе. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав заключённых в Пермском крае Георгия Ситникова.

По словам Бекмансурова, душ не оборудован специальными поручнями и сиденьем для инвалидов. Напомним, во время задержания молодой человек был тяжело ранен, и ему пришлось ампутировать часть ноги.

«Действительно, мы проверили душевую, и там не было ничего, за что можно держаться человеку с одной ногой», — отметил Георгий Ситников.

Других жалоб на условия содержания Бекмансуров не высказал.

Напомним, 20 сентября 2021 года, студент первого курса Тимур Бекмансуров пришёл в ПГНИУ с целью массового убийства, произвёл из ружья множественные прицельные выстрелы с близкого расстояния в направлении людей. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. Ещё 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Бекмансуров был задержан и арестован на время следствия.

В конце июля текущего года уголовное дело в отношении Тимура Бекмансурова поступило в Пермский краевой суд. Ему предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, умышленном повреждении имущества общеопасным способом.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что 9 августа суд назначит дату первого заседания по делу «пермского стрелка».

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