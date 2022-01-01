Дату первого заседания по делу о стрельбе в пермском университете назначат 9 августа Тогда же обвиняемому Тимуру Бекмансурову будет вновь избрана мера пресечения Поделиться Твитнуть

Тимур Бекмансуров

Во вторник, 9 августа, Пермский краевой суд назначит дату первого заседания по делу бывшего студента первого курса юрфака Тимура Бекмансурова, который осенью прошлого года устроил стрельбу в ПГНИУ.

«9 августа в 11:00 назначено избрание меры пресечения Бекмансурову, тогда же будет определена дата первого судебного заседания по этому делу», — сообщили ТАСС в суде.

Напомним, в конце июля Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Тимура Бекмансурова. Согласно документу, молодой человек 20 сентября 2021 года, находясь в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) с целью массового убийства, произвёл из ружья множественные прицельные выстрелы с близкого расстояния в направлении людей. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. Ещё 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Кроме того, в результате своих действий, как считает следствие, Бекмансуров умышленно повредил имущество граждан и вуза на общую сумму свыше 370 тыс. руб.

Материалы уголовного дела были направлены в Пермский краевой суд для рассмотрения по существу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.