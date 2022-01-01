Елена Синица В Пермском педуниверситете поднялись цены на обучение Год очного обучения обойдётся в сумму от 126,6 тыс. руб. до 175,7 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском педагогическом университете (ПГГПУ) повысились цены на обучение на 2022/2023 учебный год. Информация об этом содержится в приказе за подписью и.о.ректора вуза Ларисы Лизуновой. Документ опубликован на сайте университета.

Так, для студентов бакалавриата первый год очного обучения обойдётся в сумму от 126,6 тыс. руб. до 175,7 тыс. руб. Годом ранее минимальная стоимость обучения для бакалавров-очников составляла 121,7 тыс. руб.





Обучение на «заочке» также выросло в цене. В случае с бакалавриатом, год обучения в основном обходится в 52 тыс. руб. (в прошлом учебном году — 49,4 тыс.руб.).





Ранее сообщалось, что поднял плату за обучение Пермский политех.

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