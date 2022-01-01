Пермский Политех поднял плату за обучение Для иностранных студентов цены устанавливаются на 5 тыс. руб. больше, чем для российских Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой ПНИПУ

На сайте Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) опубликован приказ и.о. ректора Анатолия Ташкинова об установлении стоимости обучения для студентов в 2022/23 учебном году.

Согласно документу, для имеющих российское гражданство студентов бакалавриата, специалитета или магистратуры очной формы обучения стоимость учебного года составит, в зависимости от направления подготовки, от 136 до 212 тыс. руб. (примерно на 12% больше, чем в прошлом году). Кроме того, для иностранных студентов цена устанавливается на 5 тыс. руб. больше, чем для российских, — от 141 до 217 тыс. руб.

По очно-заочной форме для направлений бакалавриата, специалитета и магистратуры стоимость года обучения для поступивших на 1 курс составит 72 тыс. руб., по заочной форме — 62 тыс. руб.

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