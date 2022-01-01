Мария Сыропятова Ремонт фонтана на Гайве оценили в 3,1 млн руб. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 16 августа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми планирует провести ремонт фонтана рядом с ДК им. Чехова (ул. Репина, 20). Объявлен аукцион на проведение работ с начальной (максимальной) стоимостью работ в 3,184 млн руб.

В объём работ включена замена облицовки стен чаши фонтана, установка покрытий и скамеек. При этом потенциальный подрядчик должен будет завершить работы в ноябре.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 16 августа.

В июне Пермская городская дума приняла решение о выкупе ДК им. Чехова в муниципальную собственность. Стоимость выкупа была снижена в ходе оценки и переговоров до 80 млн руб. Ремонт ДК оценивается в 36 млн руб. В планах городской администрации — не приостанавливать его эксплуатацию после смены собственника.

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