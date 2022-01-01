Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми отметят день рождения Евгения Панфилова 10 августа становится традиционным праздником любителей современной хореографии Поделиться Твитнуть

Алексей Евченко

В день рождения хореографа Евгения Панфилова — 10 августа — в Частной филармонии «Триумф» состоится праздничный вечер современной хореографии. Впервые подобное мероприятие прошло год назад, и «Новый компаньон» тогда предсказывал, что оно станет началом хорошей традиции. Предсказание, похоже, сбывается.

Как рассказала Арина Панфилова, дочь легендарного хореографа и организатор события, программа праздника состоит из трёх частей. Первая — танцевальная постановка с участием коллективов современной хореографии, работающих сегодня в Перми; вторая — пластический перформанс под тексты о Панфилове, написанные его личными знакомыми, учениками, театральными критиками, хореографами; третья часть — оммаж мастеру и другу от его соратников — ведущих солистов «Балета Евгения Панфилова» и бывших солистов «Бойцовского клуба» и «Балета толстых».





В завершение вечера планируется свободный танец с участием всех желающих.





В прямой трансляции вечер можно будет посмотреть дистанционно на сайте «Балета Евгения Панфилова» и на страничке театра ВКонтакте.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.