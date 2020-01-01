Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Я/Мы Евгений Панфилов День рождения Евгения Панфилова стал праздником для всех адептов современной хореографии Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Евченко

Говоря о тех, кто собрался вечером 10 августа в Частной филармонии «Триумф», не хочется использовать слова вроде «любители» или «поклонники»; «адепты» — так гораздо вернее. Речь идёт о людях, которые не просто увлекаются современной хореографией, но видят в этом увлечении некую миссию, дело жизни.

Там, где есть миссия, есть и мессия — им для пермского contemporary dance является, конечно же, Евгений Панфилов, хореограф, подвижник и новатор, которому в этот день исполнилось бы 66 лет и которого уже 19 лет нет на этом свете.

Алексей Евченко

Различные события, связанные с современным танцем, проходили в день рождения Панфилова и раньше. Как правило, театр «Балет Евгения Панфилова» устраивал концерт; однако нынче формат события решительно изменился — праздник окончательно стал праздником. Дочь хореографа Арина Панфилова пригласила всех заинтересованных людей, чтобы не просто смотреть концерт, но сопереживать и соучаствовать.

На призыв откликнулись, грубо говоря, все. Знакомые, ученики, коллеги из всех панфиловских коллективов начиная с «Импульса». Нынешние артисты панфиловских трупп — и «Балета Евгения Панфилова», и «Бойцовского клуба», и «Балета толстых». Продолжатели его дела — коллективы современной хореографии сегодняшней Перми: «Свободный театр современного танца» во главе с Ксенией Малининой, «Школа танца Марины Кремнёвой» во главе с самой Мариной, Anima Danza Людмилы Куриленко, «Весёлые человечки» Елены Теплых, Artys Dance Company Сергея Чиркова, «Лики танца» Алексея Колбина (правда, самого Колбина видно не было) и, разумеется, недавно созданное трио «Трикселион» — Арина Панфилова, Мария Польща и Анастасия Милашина.

Алексей Евченко

Душевно отреагировали не только танцовщики: музыка, свет, видеотрансляция, сама площадка «Триумфа» — все работали бесплатно, что называется, «на энтузиазме», или, как более точно сказали авторы вечера — «с любовью».

Танцевальный перформанс был наполовину отрепетированным, наполовину импровизационным и состоял из трёх частей — «Посвящение», «Жар» и «Кресло». Первые две выражали дух и смысл современного танца и танца вообще, а третья была чистым оммажем Панфилову. Участники перформанса так или иначе имеют профессиональное отношение к хореографии, и это представление стало возможностью показать, что для них танец — не просто профессия, но и страсть; а у зрителей, которых набился, между прочим, полный зал, появилась редкая возможность увидеть, как профессионалы танцуют для себя, от души.

Алексей Евченко

В «Посвящении» танец был серьёзным. С напряжёнными, почти молитвенными лицами перформеры показывали, что современная хореография — это когда все движения наполнены каким-то смыслом, пусть неявным, но ощущаемым.

Во второй части на помощь диджею Сергею Горбунову пришёл перкуссионный ансамбль ORZA, появился первобытный ритм, и перформеры по-настоящему дали жару — показали, что танец, хоть какой современный, остаётся ещё и пляской, корни которой уходят в глубину веков.

Алексей Евченко

Это было чрезвычайно любопытно наблюдать. Несмотря на импровизационность, действие на сцене «Триумфа» было складным и продуманным, никакой толкучки и неразберихи, присутствовал явный нарратив, внутри которого развивалось множество мини-сюжетов, возникали и распадались дуэты и другие ансамбли, возникали фронтмены, которые, показав свои соло, тут же растворялись в толпе.

Сложно сказать, ставила ли Арина Панфилова перед перформерами задачу рассказать, чтО есть танец, но у них это получилось.

В третьей части перформанса — «Кресло» — импровизация почти ушла. Тут действовали первые лица «Балета Евгения Панфилова» — Мария Тихонова и Сергей Райник. Худрук театра появился на сцене могучим аксакалом, длинноволосым и седобородым, полным мудрости и тайного знания. Увы, танец, который Райник для себя придумал, этот образ вовсе не развивал… Но подобный вечер — не повод для придирок. Главное, что Райник, позиционирующий себя как преемник Панфилова, водрузил в центр сцены стул, символизирующий пустое, незанятое место. Перформеры по очереди осторожно, преисполненные почтения, это место занимали, будто говоря: «Я/Мы Панфилов».

Алексей Евченко

Наконец, появилась Мария Тихонова и после минутной медитации на символическом «кресле» исполнила один из маленьких шедевров хореографии Панфилова — «Китайскую безделушку» под трек Ванессы Мэй. Звезда, лицо и символ «Балета Евгения Панфилова» — человек, который в собственном теле воплощает великолепие панфиловской хореографии. Чтобы все видели, что это действительно немеркнущий шедевр, надо танцевать так, как это делает Мария — с великолепной точностью всех движений, вовлекая в танец каждую мышцу тела. После такого исполнения никаких слов не надо — Мария Тихонова всё сказала без них.

Зал, разумеется, завопил от восторга. Потом был фотоколлаж на большом экране — будучи личностью колоритной и фотогеничной, Евгений Панфилов оставил после себя много прекрасных портретов. Потом — поклоны, овации, благодарности, объятия и букеты для рыдающей Арины Евгеньевны.

…А потом музыка возобновилась, и всех зрителей пригласили потанцевать вместе с участниками перформанса. И, может быть, этот вечер станет началом прекрасной традиции.

Алексей Евченко

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