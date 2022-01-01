В Хохловском заливе Пермского округа утонул пожилой мужчина Поделиться Твитнуть

Как сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю 6 августа в 18.05 поступила информация о гибели пожилого мужчины в Хохловском заливе Камы в районе д. Гора Пермского МО.

К месту происшествия выезжали восемь человек личного состава и три единицы техники.

Ранее сообщалось о гибели людей на воде 6 августа в Юрлинском округе и Кунгуре.

В МЧС напомнили, что залогом безопасности каждого является выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания около водоёма.

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