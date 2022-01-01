В Кунгуре утонул местный житель ЧП случилось на пруду Поделиться Твитнуть

В субботу 6 августа в 12 час. в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю поступила информация о гибели человека на пруду в Кунгуре.

К месту происшествия выезжали 12 спасателей, привлекалось пять единиц техники, в том числе от МЧС России: один человек личного состава и одна единица техники.

Ранее сообщалось о гибели мужчины в Юрлинском МО, он тоже утонул в пруду.

В МЧС призвали граждан соблюдать правила поведения на воде.





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