В Кунгуре утонул местный житель
ЧП случилось на пруду
В субботу 6 августа в 12 час. в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю поступила информация о гибели человека на пруду в Кунгуре.
К месту происшествия выезжали 12 спасателей, привлекалось пять единиц техники, в том числе от МЧС России: один человек личного состава и одна единица техники.
Ранее сообщалось о гибели мужчины в Юрлинском МО, он тоже утонул в пруду.
В МЧС призвали граждан соблюдать правила поведения на воде.
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