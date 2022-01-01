В Юрлинском округе Прикамья утонул мужчина ЧП случилось утром 6 августа Поделиться Твитнуть

Пляж камГЭС

Анна Брюханова

В субботу, 6 августа, в 10.05 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о гибели человека на пруду у д. Васькина Юрлинского муниципального округа.

Утонувшему мужчине было 52 года. Сообщается, что к месту ЧП выезжали 7 спасателей и 2 единицы техники.

В МЧС призвали граждан соблюдать правила поведения на воде и, тем более, не оставлять без присмотра около водоёмов детей.

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