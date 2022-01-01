Олег Антонов Открытие ресторанов «Вкусно — и точка» в Перми переносится Начало работы кафе отложено по техническим причинам Поделиться Твитнуть

Бывший "Макдоналдс" у Центрального рынка

Мария Сыропятова

Открытие ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» в Перми переносится по техническим причинам, об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе компании.

«В ближайшее время мы поделимся обновлёнными датами», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, торжественное открытие в Перми кафе «Вкусно — и точка» было анонсировано на 10:00 в понедельник 8 августа в предприятии по ул. Попова, 58б у Центрального рынка. В этот же день должны были заработать кафе в ЦУМе и у ТРК «Столица».

Напомним, 10 июня рестораны McDonald’s в Перми приостановили работу, чтобы провести ребрендинг. В Москве первые 15 ресторанов с новым названием «Вкусно — и точка» открылись 12 июня.

В Перми открытия первых предприятий «Вкусно — и точка» ждали 27 июня (начало работы было анонсировано в соцсетях компании), однако двери кафе в тот день так и не открылись.





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