Отслеживать ход строительства «мотовилихинского шоссе» будут с помощью цифровых технологий Пока работы на трассе ТР-53 «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» идут по графику Поделиться Твитнуть

Строительство дороги на участке ул. Уинской от ул. Юрша до ул. Грибоедова в Перми идёт согласно утверждённому графику, об этом сообщил директор КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края Сергей Вешняков.

Данный участок является I этапом трассы ТР-53 «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная». Возведение «мотовилихинского шоссе» стартовало в этом году, новая магистраль позволит снизить количество дорожных заторов в Мотовилихе и улучшит транспортные связи между центром Перми и микрорайонами Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый.

В настоящее время на объекте возводятся фундаменты опор будущего моста, идут земляные работы по обустройству съезда на ул. Старцева. До конца года начнётся переустройство и строительство ливневой канализации, а также сборка металлоконструкций пролетных строений моста и их надвижка.

Как напомнили в пресс-службе краевого правительства, общая протяжённость трассы «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» — 8,7 км. Это будет 4-полосная магистраль с разделительной полосой. Завершить объект планируется в III квартале 2024 года. На 2022-2023 годы в рамках инфраструктурно-бюджетного кредита было выделено 5,56 млрд руб. и еще 0,55 млрд руб. направлено из Дорожного фонда Прикамья.

Стройку проинспектировал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин:

— Важно, что объект реализуется с привлечением цифровых технологий. Сегодня была продемонстрирована 3D-модель объекта в формате дополненной реальности, благодаря которой можно отслеживать ход работ и определять, какой объём стройматериалов уже использован и ещё необходим. Этот метод используется не во всех регионах, с помощью модели возводятся сегодня четыре объекта в России.

Также стало известно, что скоро все желающие смогут ознакомиться с проекцией шоссе, на которой оно изображено в своём завершённом виде. В ближайшее время специальный QR-код появится на сайте подрядчика.

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