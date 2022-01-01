Мария Сыропятова В Перми начали строить трассу с Садового на Висим Стоимость работ первого этапа — 5,3 млрд. рублей Поделиться Твитнуть

В Перми началось строительство первого этапа трассы ТР-53 «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная». Она должна соединить микрорайоны Садовый, Вышка-1, Вышка-2, Запруд и Висим.

В краевом минтрансе сообщили, что сейчас строители приступили к возведению мостового перехода от ул. Юрша до ул. Грибоедова. Генеральный подрядчик компания ООО «СК «Химспецстрой» ведёт подготовительные работы, изготавливает каркасы для устройство буронабивных свай.

Напомним, что строительство трассы ТР-53 разделено на 2 этапа (4 очереди). Стоимость первого этапа — 5,3 млрд. руб. Его протяжённость — 1,1 км. Срок проведения работ первого этапа — с 2021 по 2024 год. Окончание второго этапа строительства (ещё 7,5 км) — 2029 год.

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