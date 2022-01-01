Прокуратура снова обязала предприятия Пермского края снизить выбросы в атмосферу Ограничения будут действовать до 8 августа Поделиться Твитнуть

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Пермская межрайонная природоохранная прокуратура в связи метеорологическими условиями, неблагоприятными для рассеивания вредных примесей в атмосфере, предписала предприятиям края принять меры к снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух на период с 18.00 4 августа до 12.00 8 августа.

В случае невыполнения мероприятий по снижению выбросов организации и их руководители могут быть привлечены к административной ответственности, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Подобные ограничения на предприятиях края уже вводились в начале июля.

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