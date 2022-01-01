Из-за погоды прокуратура обязала предприятия Пермского края снизить выбросы в атмосферу В течение трёх дней в регионе ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия Поделиться Твитнуть

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Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проинформировала хозяйствующие субъекты и промышленные организации о том, что с 20 час. 8 июля до 20 час. 11 июля на территории Пермского края ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. В связи с этим для всех предприятий края объявляются неблагоприятные метеорологические дни первой степени.

Как пояснили в пресс-службе надзорного органа, в этой связи организации региона обязаны принять все меры к снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

За невыполнение мероприятий по снижению выбросов предусмотрена административная ответственность. Нарушителям грозит штраф до 100 тыс. руб.

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