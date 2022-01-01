Движение транспорта по Средней дамбе Перми возобновится 4 августа Автобусы вернутся к своим привычным маршрутам с 5 августа Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Движение транспорта по Средней дамбе Перми будет открыто 4 августа в 15:00. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава города Алексей Дёмкин.

«Выехал на Среднюю дамбу проверить готовность ремонтируемого участка, — написал градоначальник. — Основание под плитами укреплено, деформационные швы заменили, установили дренаж и обновили асфальт на въезде».

Мэр добавил, что общественный транспорт на данном участке вернётся к своим привычным маршрутам с 5 августа.

Напомним, движение транспорта на Средней дамбе пришлось полностью закрыть 17 июля для ремонта моста через Егошиху. Ранее сообщалось, что работы продлятся до 6 августа.

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