Среднюю дамбу в Перми решили полностью закрыть для движения транспорта Это позволит сократить сроки ремонта моста через Егошиху Поделиться Твитнуть

Для сокращения сроков ремонта моста через Егошиху с 17 июля по 6 августа на Средней дамбе Перми будет не частично, а полностью закрыто движение транспорта. Об этом сообщает Гортранс.

Ранее сообщалось, что с 9 июля по 10 августа работы проведут сначала на чётной стороне улицы, а с 11 по 20 августа — на нечётной. При этом для движения транспорта собирались выделить по одной полосе в том и в другом направлении.

В связи с закрытием участка будет изменено движение автобусов. Маршруты №4, 55, 67 пустят в объезд по Южной дамбе, а маршрут №36 — по Северной. Автобусы №63 будут следовать только до остановки «Поликлиника им. Пичугина».

Напомним, в ходе ремонта моста будет выполнено заполнение пустотных пазух под переходными плитами, восстановление рельефа откоса на участке склона у устоя, досыпка конуса до проектных отметок, установка деформационного шва над устоем.

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