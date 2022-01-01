На Средней дамбе в Перми ограничат движение транспорта Это связано ремонт моста через Егошиху Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 9 июля на Средней дамбе начнётся ремонт моста через Егошиху. Об этом сообщили в мэрии Перми.

Для проведения работ будет ограничено движение по двум полосам.

С 9 июля по 10 августа работы будут проводиться на чётной стороне улицы, а с 11 по 20 августа — на нечётной. При этом движение транспорта будет организовано по одной полосе в том и в другом направлении.

В ходе ремонта будет выполнено заполнение пустотных пазух под переходными плитами, восстановление рельефа откоса на участке склона у устоя, досыпка конуса до проектных отметок, установка деформационного шва над устоем.

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