Мария Сыропятова В Перми вновь объявлен аукцион на аренду кафе-холмов на Эспланаде Заявки от потенциальных арендаторов принимаются до 22 августа Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Администрация Перми выставила на аукцион право на аренду двух кафе-холмов на Эспланаде. Согласно данным муниципальной торговой площадки, это уже вторая попытка провести аукцион. В первый раз мэрия отказалась от его проведения из-за необходимости доработки документации.

Стоимость годовой аренды одного помещения — 1,717 млн руб. без НДС, второго — 1,731 млн руб. без НДС. Срок аренды — 1 год и 11 месяцев. Заявки от потенциальных арендаторов принимаются до 22 августа 2022 года.

Среди условий аренды указана возможность размещения на прилегающей территории летнего кафе. Также арендатор должен предложить в меню минимум пять блюд коми-пермяцкой кухни. В самом кафе и на прилегающей территории запрещено проведение банкетов или других массовых мероприятий. Сотрудники заведения должны носить фирменную одежду.

К каждому из кафе прилагается перечень имущества в 64 единицы, которое планируют сдавать в аренду вместе с помещением. Среди них барные стойки, столы, стулья, мойки, холодильное оборудование и т.д.

Напомним, кафе-холмы были построены к январю 2020 года. Но из-за проблем с документацией мэрии Перми долго не удавалось завершить отделку. В конце 2021 года было выдано положительное заключение на ввод кафе-холмов в эксплуатацию.

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