Мария Сыропятова Мэрия Перми объявила и сразу отменила аукцион на аренду двух кафе-холмов на Эспланаде Вновь аукционы будут объявлены в начале августа Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Администрация Перми объявила аукцион на право аренды двух кафе-холмов в 68-ом квартале Эспланады. Данные об этом появились на муниципальной торговой площадке 27 июля. В этот же день вышел приказ об отмене аукциона.

«Аукционы отменены по причине необходимости доработки аукционной документации. После доработки планируется их объявить заново, сроки объявления — в начале августа. Изменение начальной стоимости арендной платы не планируется», — прокомментировали ситуацию «Новому компаньону» в департаменте имущественных отношений администрации Перми.

Согласно данным, размещённым на муниципальной торговой площадке, аукцион был запланирован на 23 августа. Кафе-холмы планировалось сдавать в аренду отдельно друг от друга.

Срок действия договора аренды — 1 год 11 месяцев.

Стоимость аренды заведения в первом лоте была оценена в 1,717 млн руб. в год без НДС. Стоимость аренды кафе во втором лоте была оценена в 1,731 млн руб. в год без НДС.

К каждому из кафе прилагался перечень имущества в 64 единицы, которое планировали сдавать в аренду вместе с помещением. Среди них барные стойки, столы, мойки, стулья, холодильное оборудование и т.д.

Напомним, что кафе-холмы были построены к январю 2020 года. Но из-за проблем с документацией мэрии Перми долго не удавалось завершить отделку. В конце 2021 года было выдано положительное заключение на ввод кафе-холмов в эксплуатацию.

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