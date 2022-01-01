Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В Пермской синематеке сменится генеральный директор
Вместо Павла Печёнкина должность займёт Ирина Ясырева
В ближайшие дни будет объявлено о смене генерального директора Пермской синематеки. Вместо основателя учреждения Павла Печёнкина им будет руководить Ирина Ясырева.
По словам источника в кинематографических кругах Перми,
Павел Печёнкин собирается сосредоточиться на режиссёрской и продюсерской
деятельности в киностудии «Новый курс», а также на руководстве фестивалем
«Флаэртиана», который в этом году пройдёт 16 – 22 сентября.
По нашей информации, у руководителя синематеки истекает срок контракта, и
продлевать его он не намерен.
Ирина Ясырева известна как заместитель министра культуры
Пермского края в те годы, когда главой минкульта был Игорь Гладнев. Позже она
работала в аппарате правительства Пермского края.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.