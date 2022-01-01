Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермской синематеке сменится генеральный директор Вместо Павла Печёнкина должность займёт Ирина Ясырева Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ближайшие дни будет объявлено о смене генерального директора Пермской синематеки. Вместо основателя учреждения Павла Печёнкина им будет руководить Ирина Ясырева.

По словам источника в кинематографических кругах Перми, Павел Печёнкин собирается сосредоточиться на режиссёрской и продюсерской деятельности в киностудии «Новый курс», а также на руководстве фестивалем «Флаэртиана», который в этом году пройдёт 16 – 22 сентября. По нашей информации, у руководителя синематеки истекает срок контракта, и продлевать его он не намерен.

Ирина Ясырева известна как заместитель министра культуры Пермского края в те годы, когда главой минкульта был Игорь Гладнев. Позже она работала в аппарате правительства Пермского края.

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