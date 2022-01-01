Елена Синица Туристический центр Перми обустроят по концепции «Камских коридоров» За основу взят образ театра Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Туристический центр Перми обустроят по концепции «Камских коридоров». Об этом сообщил глава города Алексей Дёмкин в своём телеграм-канале.

Под «Камскими коридорами» подразумеваются основные улицы, ведущие к реке. В качестве концепции был выбран образ театра, каждая улица будет иметь своё функциональное значение, добавил Дёмкин.





«Улица Советская — это «театральный буфет» с множеством кафе и баров, улица Пермская — «фойе», набережная — «партер», а «сцена» — это, конечно же, наша Кама», — пояснил Алексей Дёмкин.





Туристический центр будет включать в себя улицы Советскую, Пермскую, Сибирскую, Газеты Звезда и Архиерейское подворье. Общая площадь территории составит 76,5 га.





Ранее сообщалось, что Пермь получит 203 млн руб. на внедрение единого дизайн-кода в туристическом центре.

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