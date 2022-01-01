Елена Синица Пермь получит 203 млн руб. на внедрение единого дизайн-кода в туристическом центре Кунгуру же в выделении федеральных средств отказали Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ростуризм определил победителей конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. В числе победителей есть и Пермь. Об этом в своём телеграм-канале сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова.

Так, по итогам конкурса принято решение выделить Перми 203 млн руб. На эти средства в течение 2023 года город сможет внедрить в туристическом центре единый архитектурный и дизайн-код. В частности, в соответствии с ним обновить вывески, навигацию, создать инклюзивную среду.





Ранее сообщалось, что в туристический центр Перми включена территория, ограниченная улицами Окулова, Газеты «Звезда», Монастырской, Советской, 25 Октября, Пермской, Комсомольским проспектом, Осинской и пр.





В целом, средства получит 31 город страны. Общая сумма финансирования составит 6 млрд руб.





На конкурс заявлялся ещё один город Пермского края — Кунгур, однако заявка не вошла в число отобранных. Причина — заявка не соответствует положению о конкурсной комиссии. Также поясняется, что «суммарная потребность по отобранным заявкам меньше объёмов лимитов бюджетных обязательств».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.