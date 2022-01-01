Мария Сыропятова В Перми установили границы туристского центра города Общая площадь включённых в него кварталов составила 76,5 га Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми определили границы туристского центра города. Согласно постановлению главы Перми от 5 июля 2022 года, в него включена территория, ограниченная ул. Окулова, ул. Газеты «Звезда», ул. Монастырской, ул. Советской, ул. 25 Октября, ул. Пермской, Комсомольским проспектом, ул. Осинской и пр.

В туристском центре Перми, в частности, расположены Пермский театр оперы и балета, завод Шпагина с возводимым сейчас новым зданием художественной галереи, Соборная площадь и пр.

Общая площадь включённых в него кварталов составила 76,5 га.

В Ростуризме под туристским центром понимают «территорию, располагающую туристскими ресурсами, открытую для беспрепятственного использования неограниченного круга лиц». Для развития таких территорий могут выделяться средства по федеральному проекту «Развитие туристической инфраструктуры» в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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