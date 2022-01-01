Мария Сыропятова В Пермском крае разыграют закупки на содержание и текущий ремонт дорог на 4,9 млрд руб. Сроки выполнения работ – до сентября 2025 года Поделиться Твитнуть

В Пермском крае объявили четыре конкурса на содержание и текущий ремонт дорог на общую сумму в 4,9 млрд руб.

В лот № 4 включены участки трасс юго-восточной части региона. Среди них дороги Голдыри—Орда—Октябрьский, Оса—Чернушка, Барда—Куеда, Чернушка—Куеда, обходы вокруг Чернушки, Чайковского и Куеды.

Начальная (максимальная) стоимость работ — 1,2 млрд руб. Сроки работ: 21 мая 2024 — 20 сентября 2025 года.

В лоте № 5 участки автодорог Кудымкар—Гайны, Гайны—Усть-Черная, а также Усть-Черная—граница республики Коми.

Начальная (максимальная) стоимость работ — 812,7 млн руб. Сроки работ: 21 сентября 2022 — 20 сентября 2025 года.

В лот № 6 включены участки автомобильных трасс центральной и восточной части Пермского края. Среди них Кунгур—Соликамск, Полазна—Чусовой, Усть-Кишерть—Суксун, Горнозаводск до границы Свердловской области, обход Чусового, подъезды к Кунгуру и с. Усть-Кишерть, а также известные туристические участки трасс Лысьва—Кормовище—Кын, Пермь—Екатеринбург—Белая Гора.

Начальная (максимальная) стоимость работ — 1 млрд 450 млн руб. Сроки работ: 21 сентября 2022 — 20 сентября 2025 года.

В лот № 7 входят участки трасс в западной части Прикамья. Среди них Дыбки—Таборы—Оханск, Большая Соснова—Частые, Очёр—Верещагино—Сива, Пермь—Ильинский, Карагай—Вознесенское, Оханск—Большая Соснова, Сива—Кизьва—Нытва—Кудымкар, Ильинский—Чёрмоз, а также подъезды к Большой Соснове, от Черновского и Частых к границе Удмуртской республики.

Начальная (максимальная) стоимость работ — 1 млрд 442 млн руб. Сроки работ: 21 сентября 2022 — 20 сентября 2025 года.

Заявки на каждый из лотов от потенциальных подрядчиков принимаются до 16 августа 2022 года.

Напомним, первые три лота на текущий ремонт и содержание работ уже были разыграны в июне-июле.

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