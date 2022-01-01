Мария Сыропятова В Пермском крае разыграют контракты на ремонт автотрасс на 3 млрд рублей В целом планируется отремонтировать 143 км дорог Поделиться Твитнуть

В Пермском крае на ремонт автодорог выделено почти 3 млрд руб. Согласно данным портала госзакупок, объявлено три конкурса, каждый примерно по 1 млрд руб. Суммарно планируется отремонтировать в течение трёх лет 143,1 км автомобильных трасс.

Заказчик работ — КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края».

В лот № 1 входят участки «Восточного обхода Перми, трассы «Пермь—Усть-Качка», «Кукуштан—Чайковский», «Обход Чайковского», «Уинское—Деменево», «Кунгур—Соликамск». Максимальная (начальная) цена 977 млн руб.

Объёмы работ должны быть выполнены в 2022-2023 годах. Всего 46,5 км. Заявки принимаются до 6 июня 2022 года.

Лот № 2 предполагает ремонт и содержание участков трасс «Пермь—Березники», «Кунгур—Соликамск», «Коса—Соликамск», «Соликамск—Красновишерск», «Губдор—Чердынь», «Полазна—Чусовой». Максимальная (начальная) цена 998 млн руб.

Объёмы работ разделены на летние сезоны 2022, 2023 и 2024 годов. Всего 50,9 км. Заявки принимаются до 17 июня 2022 года.

Лот № 3 включает участки трасс «Пермь—Березники», «Пермь—Ильинский», «Кудымкар—Усолье», «Кунгур—Соликамск», «Карагай—Рождественск», «Большая Соснова—Частые». Максимальная (начальная) цена 989 млн руб.

Половину объёмов работ нужно выполнить в летнем сезоне 2023 года, а вторую половину — в летнем сезоне 2024-го. Всего 45,7 км. Заявки принимаются до 20 июня 2022 года.

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